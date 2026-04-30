У Грузії відкрили ринок для українського м'яса

Для українських виробників у Грузії відкрито ринки експорту м'яса, сировини та субпродуктів великої рогатої худоби, а також кормів рослинного походження для тварин.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

"Ще один перспективний напрям, який перебуває на завершальному етапі погодження, — відкриття ринку для композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та рослинних компонентів", - зазначив Ткачук.

Він також розповів, що відбулася зустріч із головним державним ветеринарним інспектором Азербайджану Галібом Абдулалієвим.

"Азербайджан залишається одним із стабільних торговельних партнерів України, тому обговорили не лише підтримання вже досягнутих домовленостей, а й акредитацію нових українських виробників, які готові виходити на вже відкриті ринки", - зазначив Ткачук.

Україна за підсумками 2025 року забезпечила доступ вітчизняних експортерів продукції тваринного та рослинного походження до 22 нових іноземних ринків, цей показник є рекордним за час повномасштабної війни.