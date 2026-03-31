НПЗ Грузії відмовляється від російської нафти

Єдиний у Грузії нафтопереробний завод у порту Кулеві не прийматиме і не використовуватиме російську нафту через загрозу санкцій Євросоюзу.

Про це пише "Укрінформ".

"Наше завдання – повністю замінити наявну російську нафту", – заявив гендиректор компанії Black Sea Petroleum (BSP) Давид Поцхверія, яка керує НПЗ.

У коментарі BM.ge він розповів, що компанія планує замінити нафту з Росії постачанням туркменської та казахстанської сировини, а також використати "інші альтернативні джерела".

Поцхверія додав, що хоча спочатку BSP розпочав роботу, використовуючи російську нафту, зараз компанія активно працює над диверсифікацією своїх джерел нафти, оскільки ЄС наразі забороняє імпорт нафтопродуктів, перероблених з російської нафти.

Використання альтернативної нафти усуне ці експортні обмеження та відкриє нові ринки для BSP. Хоча однією з головних проблем є початок транзиту туркменської нафти через залізничну систему Азербайджану.

"На жаль, і дещо несподівано, залізничний транзит через Азербайджан у нашому напрямку ускладнився. Ми досягли угоди щодо туркменської нафти кілька місяців тому, але її транспортування відтерміновано", — пояснив Поцхверія.

Раніше у Грузії розгорівся скандал через ймовірний реекспорт російського пального: у митних документах вказано експорт, хоча нафтопереробний завод у Кулеві тоді не працював.

Раніше грузинська опозиція заявляла, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex та Lukoil ввозять у Грузію підсанкційні російські нафтопродукти. В уряді Грузії заперечували, що країна купує російські нафтопродукти, щодо яких діють санкції Заходу.

У 2023 році повідомлялося, що грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.