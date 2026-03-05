Україна торік відкрила рекордні за час великої війни 22 нові експортні ринки

Україна за підсумками 2025 року забезпечила доступ вітчизняних експортерів продукції тваринного та рослинного походження до 22 нових іноземних ринків, цей показник є рекордним за час повномасштабної війни.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук під час публічного звіту у четвер.

"Нині робота ведеться над відкриттям ще близько 300 напрямків", — зазначив керівник Держпродспожислужби.

Згідно з представленими даними, у 2025 році ринок Китаю відкрився для українського гороху, морських і водних продуктів дикого вилову. Індія та Канада дозволили імпорт українських яблук. Канада також відкрила ринок для столових яєць.

Крім того, ринок Албанії став доступним для харчових яєць, Аргентини — для насіння соняшнику, Кувейту — для перероблених харчових продуктів. Малайзія відкрила доступ для молока, молочних та яєчних продуктів. В'єтнам та Молдова дозволили імпорт молочної продукції, не призначеної для споживання людиною.

Ринок Чилі відкрився для м'ясо-кісткового та пір'яного борошна, а Туреччина — для консервованих кормів для тварин.

Ткачук зазначив, що з 2022 року Україні вдалося відкрити загалом 75 нових ринків, попри логістичні та політичні виклики.

Держпродспоживслужба наразі опрацьовує можливість доступу до ринків країн Азії, ЄС, Америки та Близького Сходу. Зокрема, триває робота щодо відкриття ринку Канади для української пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку, а також розширення присутності рослинної продукції в Китаї.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що Україна та Алжир погодили форми ветеринарних документів, що відкриває три нові ринки експорту великої рогатої худоби.