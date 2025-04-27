Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером

Керівниця Chrome заявила, що Google є єдиною компанією, яка може запропонувати той рівень можливостей і функціональності, який сьогодні має веб-браузер Chrome, враховуючи її "взаємозалежність" від інших підрозділів Alphabet Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

Паріса Табріз, генеральний директор браузера, підтримала власність Alphabet над Chrome в рамках антимонопольної справи Міністерства юстиції США у федеральному суді Вашингтона.

Табріз протягом кількох годин давала свідчення перед суддею Амітом Мехтою, який керує тритижневими слуханнями про те, які зміни Google має внести у свою бізнес-практику після того, як минулого року він виявив, що компанія незаконно монополізувала ринок пошуку.

Читайте також: Забудьте слово "гуглити". Як США борються з монополією Google

Нагадаємо:

Розробник ChatGPT OpenAI готовий придбати браузер Chrome від Google, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.