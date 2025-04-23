OpenAI готовий придбати браузер Google Chrome

Розробник ChatGPT OpenAI готовий придбати браузер Chrome від Google, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.

Про це повідомив керівник OpenAI Нік Терлі під час судового засідання, пише Bloomberg.

Міністерство юстиції викликало Терлі для дачі свідчень. Під час виступу він зазначив, що наразі чат-бот OpenAI, ChatGPT, має розширення в браузері Google Chrome, доступне для завантаження. Але якщо Chrome буде більш глибоко інтегрований в OpenAI, це дозволить створити кращий продукт.

За його словами, хоча компанія досягла угоди щодо інтеграції ChatGPT в iPhone від Apple Inc. , вона не мала успіху з виробниками смартфонів Android.

Раніше керівник Google визнав, що компанія почала платити Samsung Electronics Co. у січні за попередню установку програми Gemini AI на своїх телефонах. Ця угода не забороняє працювати з іншими компаніями. Але Терлі сказав, що OpenAI не досяг значного прогресу в переговорах з південнокорейською компанією через здатність Google перевершити витрати на стартап.

Також Терлі сказав, що "глибоко хвилюється, що нас можуть закрити" деякі великі компанії на ринку, такі як Google. Тому що потужні конкуренти можуть контролювати пошукові браузери, а це впливає на вибір користувачів.

Якщо Google змусять продати свій браузер Chrome, то це завдасть шкоди споживачам та зашкодить лідерству США в галузі технологій, зазначають в компанії.

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Нагадаємо:

Представник Мін'юсту США Девід Далквіст заявив, що компанія Alphabet, власник Google, потребує "жорстких обмежень", щоб не дати їй використати свої продукти зі ШІ для зміцнення домінування на ринку онлайн-пошуку.

Минулого року Google планував укласти угоди з виробниками телефонів Android, такими як Samsung, які забезпечили б ексклюзивність не лише пошукового додатку, але й додатку Gemini AI та браузера Chrome.