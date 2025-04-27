Руководительница Chrome заявила, что только Google может управлять браузером

Руководитель Chrome заявила, что Google является единственной компанией, которая может предложить тот уровень возможностей и функциональности, который сегодня имеет веб-браузер Chrome, учитывая ее "взаимозависимость" от других подразделений Alphabet Inc.

Об этом сообщает Bloomberg.

Париса Табриз, генеральный директор браузера, поддержала собственность Alphabet над Chrome в рамках антимонопольного дела Министерства юстиции США в федеральном суде Вашингтона.

Табриз в течение нескольких часов давала показания перед судьей Амитом Мехтой, который руководит трехнедельными слушаниями о том, какие изменения Google должен внести в свою бизнес-практику после того, как в прошлом году он обнаружил, что компания незаконно монополизировала рынок поиска.

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Напомним:

Разработчик ChatGPT OpenAI готов приобрести браузер Chrome от Google, если федеральный суд примет решение о его принудительной продаже.