Євросоюз оштрафував Google на мільярд доларів: в компанії обурилися

ЄС наклав на компанію Google, що входить до складу Alphabet, штраф у розмірі 1,02 млрд доларів через порушення антимонопольних правил у сфері технологій.

Про це пише Wall Street Journal.

Європейська комісія заявила, що компанія несправедливо надавала перевагу власним сервісам у своїй пошуковій системі.

Крім того, Google накладала обмеження на розробників додатків, не даючи їм можливості вільно перенаправляти користувачів до інших ресурсів поза межами власного магазину Play Store.

"Застосування ЄС свого законодавства у сфері технологій продовжує руйнувати повсякденні продукти.

Щоб дотриматися вимог, нам доводиться відмовлятися від улюблених європейцями функцій пошуку в режимі реального часу", – заявив Кент Уокер, президент Google з глобальних питань.

Зокрема з таких функцій він назвав миттєве відображення цін та інформації про наявність місць у готелях, квитків на рейси та столиків у ресторанах, а також назвав обмеження в Google Play заходами безпеки.

Цей штраф є першим покаранням компанії відповідно до нового Закону про цифрові ринки – антимонопольних правил ЄС у цифровій сфері.

Рішення є підсумком багаторічного розслідування щодо дотримання Google законодавчих вимог.

Раніше компанія внесла численні зміни в роботу своїх сервісів, зокрема щодо відображення результатів пошуку для таких послуг, як авіаквитки та готелі, зміни у способі показу рекламних оголошень та контенту, пов'язаних із покупками.

Крім того, Google вже змінила умови для розробників додатків, які спрямовують клієнтів до пропозицій поза межами власного Play Store.

Єврокомісія заявила, що наразі оцінює ці зміни.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Єврокомісія розпочала нове розслідування проти Google щодо можливого зловживання домінуючим становищем на ринку інструментів штучного інтелекту (ШІ) проти конкурентів.