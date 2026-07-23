Google має акції SpaceX на 94 мільярда доларів – ЗМІ

Компанія Google повідомила, що її портфель тепер включає акції космічної та компанії SpaceX на суму 94,1 мільярда доларів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Це сталося після масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) SpaceX.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., заявила, що її акціонерний капітал включає 94,1 мільярда доларів у акціях SpaceX після бурхливого первинного публічного розміщення акцій компанії, що займається космосом і штучним інтелектом.

"Google був раннім інвестором у SpaceX, що допомогло збільшити прибуток у останніх кварталах, оскільки його вартість зросла. Після первинного розміщення акцій (IPO) інвестори часто підлягають обмеженням щодо термінів, коли вони можуть продавати", – говориться у повідомленні.

Google повідомила у квартальному звіті, що акції на суму 80 мільярдів доларів мають "обмеження на короткостроковий продаж", тоді як акції на суму 14,1 мільярда доларів мають довгострокові обмеження до третього кварталу наступного року.

Інвестиційний портфель Alphabet також включає частку в швидкозростаючому лідері штучного інтелекту Anthropic PBC, говориться у повідомленні.

Зростання вартості інвестицій Alphabet склало майже 100 мільярдів доларів у другому кварталі, що сприяло збільшенню чистого прибутку, повідомила компанія в середу.

Нагадаємо:

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска повідомила інвесторам, що планує запустити нову послугу мобільного зв'язку Starlink для споживачів у США, що може докорінно змінити ситуацію на багатомільярдному ринку мобільних мереж країни.

Раніше повідомлялося, що найбагатша людина світу Ілон Маск більше не є трильйонером після того, як у вівторок 24 червня різко впали ціни на акції Tesla та SpaceX. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, його статки зараз становлять 957 мільярдів доларів.