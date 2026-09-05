Латвія і Литва хочуть перекрити маршрут, яким зерно РФ пішло в обхід Чорного моря

Латвія і Литва розглядають можливість припинити перевалку російського зерна через свої порти — транзит через ці країни зріс на тлі атак українських безпілотників на російські порти в Балтійському морі.

Про це високопосадовці двох країн повідомили агентству Reuters, пише "Медуза".

Ідеться насамперед про Латвію. Уряд країни збирається обговорити повну заборону експорту російського зерна через свою територію, заявив представник прем'єр-міністра.

У Литві конкретних заходів поки не назвали. Там заявили, що використання литовських портів для експорту російського зерна більше неприйнятне.

"Експорт російського зерна з використанням литовської інфраструктури суперечить нашим цінностям", — сказав прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.

За його словами, можливі обмеження не зачеплять транзит зерна між основною територією Росії та Калінінградською областю.

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Нагадаємо:

Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з Чорного та Азовського морів до Балтики після українських атак на портову інфраструктуру та судна.