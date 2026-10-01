Естонія не пропускатиме транзитом російське та білоруське зерно

Європейська правда

Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Про це в X повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

За словами міністра, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.

"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон", – написав Тсахкна.

Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.

"Росія не може вести загарбницьку війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії", – наголосив дипломат.

Як повідомлялося, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.

Латвія запровадила прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару, а також анонсувала 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку.

Тим часом Литва посилює перевірки російського зерна, що транспортується через порт Клайпеда, щоб визначити, чи не є воно вкраденим з України.

Нагадаємо:

У Росії відвантаження зерна за другу декаду вересня скоротилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року – такі наслідки ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі.

Російський експорт до Туреччини, яка посідає третє місце серед найбільших зовнішньоторговельних партнерів Москви, різко скоротився на фоні фактичної блокади Україною портів на півдні.