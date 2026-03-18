Литва допоможе збудувати міст у Києві

У Києві побудують новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі, будівництво профінансує Литва.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що проєкт реалізують у межах партнерства між столицями України та Литви. Будівництво здійснюється за кошти мерії столиці Литви міста Вільнюс та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки.

У лютому Київрада затвердила договір партнерської допомоги від литовської сторони на будівництво паркового мосту.

Пішохідний міст зведуть через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі.

Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни.

До Київської області передано від Литви 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт.