Трамп анонсував "дзеркальні мита" щодо інших країн: що передбачають

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що введе нові 25% мита на всі імпортовані до США сталь та алюміній у понеділок, а також "дзеркальні мита" пізніше цього тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Трамп повідомив, що офіційно оголосить про нові мита в понеділок.

Також він заявив, що у вівторок або середу повідомить про запровадження "дзеркальних мит", які набудуть чинності майже негайно. Вони будуть застосовуватися до всіх країн і відповідатимуть митам, які ці країни встановлюють для США.

"Все дуже просто: якщо вони беруть мито з нас, ми беремо мито з них", – пояснив Трамп свою позицію.

Основними постачальниками сталі до США є Канада, Бразилія та Мексика, а також Південна Корея та В'єтнам, згідно з урядовими даними та статистикою Американського інституту заліза та сталі.

Водночас найбільшим постачальником первинного алюмінію до США є Канада – вона забезпечила 79% загального імпорту за перші 11 місяців 2024 року, використовуючи свої ресурси гідроенергетики.

"Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі США – від оборонної сфери та суднобудування до автомобілебудування", – написав у соцмережі X міністр інновацій Канади Франсуа-Філіп Шампань."Ми й надалі будемо захищати Канаду, наших працівників та наші галузі".

Трамп також зазначив, що уряд США дозволить японській компанії Nippon Steel інвестувати в U.S. Steel, але не дозволить їй отримати контрольний пакет акцій.

"Завдяки митам компанія знову стане дуже успішною, і, на мою думку, у неї хороше керівництво", – заявив Трамп про U.S. Steel.

У Nippon Steel поки не коментували останні заяви Трампа.

Нагадаємо:

4 лютого Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Того ж дня Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.