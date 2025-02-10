Трамп анонсировал "зеркальные пошлины" в отношении других стран: что предусматривают

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что введет новые 25% пошлины на все импортируемые в США сталь и алюминий в понедельник, а также "зеркальные пошлины" позже на этой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами, Трамп сообщил, что официально объявит о новых пошлинах в понедельник.

Также он заявил, что во вторник или среду сообщит о введении "зеркальных пошлин", которые вступят в силу почти немедленно. Они будут применяться ко всем странам и будут соответствовать пошлинам, которые эти страны устанавливают для США.

"Все очень просто: если они берут пошлину с нас, мы берем пошлину с них", - пояснил Трамп свою позицию.

Основными поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, а также Южная Корея и Вьетнам, согласно правительственным данным и статистике Американского института железа и стали.

В то же время крупнейшим поставщиком первичного алюминия в США является Канада - она обеспечила 79% общего импорта за первые 11 месяцев 2024 года, используя свои ресурсы гидроэнергетики.

"Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли США - от оборонной сферы и судостроения до автомобилестроения", - написал в соцсети X министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Мы и в дальнейшем будем защищать Канаду, наших работников и наши отрасли".

Трамп также отметил, что правительство США позволит японской компании Nippon Steel инвестировать в U.S. Steel, но не позволит ей получить контрольный пакет акций.

"Благодаря пошлинам компания снова станет очень успешной, и, по моему мнению, у нее хорошее руководство", - заявил Трамп о U.S. Steel.

В Nippon Steel пока не комментировали последние заявления Трампа.

Напомним:

4 февраля Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В тот же день Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в частности Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.