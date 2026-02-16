Трамп подав судовий позов на Гарвард

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов проти Гарвардського університету, звинувативши його в невиконанні вимог федерального розслідування.

Про це повідомляє Reuters.

Також адміністрація Трампа вимагає Гарвард надати документи, які допомжуть визначити, чи враховував університет расові ознаки при прийомі студентів на навчання.

Раніше Білий Дім вимагав від Гарварду 1 млрд дол для врегулювання розслідувань щодо політики університету.

Міністерство юстиції США заявило, що подало позов для того, щоб змусити Гарвард надати документи, які допоможуть з'ясувати, чи враховується расова приналежність при прийомі студентів до університету.

Також адміністрація Трампа погрожує позбавити Гарвард та кілька інших університетів федерального фінансування через пропалестинські демонстрації, расову різноманітність на кампусі та їхню політику щодо трансгендерів.

Так, наприклад, минулого року Білий Дім спробував скасувати сотні грантів для дослідників Гарварду через те, що університет досі не вжив достатніх заходів для боротьби з переслідуванням єврейських студентів на кампусі.

Нагадаємо:

Після обмеження фінансування Колумбійський університет погодився виплатити адміністрації Трампа 200 мільйонів доларів, щоб відновити до нього доступ.

Потім Білий Дім розпочав переговори з іншими вишами, в тому числі з Гарвардом.