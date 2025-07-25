Трамп тисне на виші США: мільйонні штрафи заради відновлення фінансування

Після домовленості з Колумбійським університетом адміністрація Дональда Трампа розпочала переговори з іншими вишами. Найбільші вимоги можуть бути висунуті Гарварду.

Про це пише The Wall Street Journal.

Адміністрація Дональда Трампа планує вимагати від Гарвардського університету сплату багатомільйонного штрафу за нібито неспроможність запобігти антисемітським проявам на кампусі.

За даними WSJ, подібні домовленості готуються з університетами Корнелла, Дюка, Північно-Західного та Брауна. Утім, головною ціллю адміністрації вважається саме Гарвард — найстаріший і найвпливовіший університет у США.

Білий дім прагне укласти угоду, що перевищить за обсягом компенсацію, яку виплатив Колумбійський університет. Очікується, що сума може сягнути кількох сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо:

Колумбійський університет погодився виплатити адміністрації Трампа 200 мільйонів доларів, щоб відновити доступ до мільярдного федерального фінансування.