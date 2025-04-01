Трамп може заморозити $9 мільярдів для Гарварду

Адміністрація Трампа розпочала перевірку заходів, спрямованих на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу.

Про це повідомляє Financial Times.

FT повідомляє, що фінансування можуть заморозити на суму до 9 млрд доларів.

Міносвіти США та два інших відомства заявили в понеділок, що вони розпочали "всебічний огляд федеральних контрактів і грантів Гарвардського університету та його філій" в рамках своєї спільної робочої групи з боротьби з антисемітизмом.

"Нездатність Гарварду захистити студентів у кампусі від антисемітської дискримінації - при цьому просуваючи ідеології, що розколюють суспільство, замість вільного дослідження - поставила його репутацію під серйозну загрозу", – заявила міністерка освіти США Лінда МакМехон.

У заяві йдеться, що перевірка стосуватиметься 256 млн доларів контрактів і 8,7 млрд доларів.

Нагадаємо:

Колумбійський університет оголосив про відставку тимчасової президентки Катріни Армстронг, яка керувала закладом протягом останніх місяців.