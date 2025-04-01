Трамп може заморозити $9 мільярдів для Гарварду
Адміністрація Трампа розпочала перевірку заходів, спрямованих на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу.
Про це повідомляє Financial Times.
FT повідомляє, що фінансування можуть заморозити на суму до 9 млрд доларів.
Міносвіти США та два інших відомства заявили в понеділок, що вони розпочали "всебічний огляд федеральних контрактів і грантів Гарвардського університету та його філій" в рамках своєї спільної робочої групи з боротьби з антисемітизмом.
"Нездатність Гарварду захистити студентів у кампусі від антисемітської дискримінації - при цьому просуваючи ідеології, що розколюють суспільство, замість вільного дослідження - поставила його репутацію під серйозну загрозу", – заявила міністерка освіти США Лінда МакМехон.
У заяві йдеться, що перевірка стосуватиметься 256 млн доларів контрактів і 8,7 млрд доларів.
Нагадаємо:
Колумбійський університет оголосив про відставку тимчасової президентки Катріни Армстронг, яка керувала закладом протягом останніх місяців.