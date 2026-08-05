Maersk відправлятиме контейнери для України залізницею з румунської Констанци

Тимчасово зупинивши суднозаходи до Чорноморського порту, компанія Maersk доставлятиме контейнери на термінали України з румунського порту Констанца, сервіс діятиме до жовтня.

Про це повідомляє "Maersk Україна".

Maersk призупинив фідерний сервіс через Чорноморський рибний порт, натомість запроваджує тимчасовий залізничний сервіс між румунським портом Констанца та терміналами України у Одесі, Києві та Тернополі.

При чому наразі у компанії розраховують, що сервіс діятиме до 1 жовтня включно.

"Повідомляємо, що у зв'язку з поточною ситуацією в портах Одеського регіону ми запроваджуємо тимчасовий залізничний сервіс між Констанцою (Румунія) та терміналами України в імпортному та експортному сполученні. Термін дії сервісу: до 01.10.2026 включно", – говориться у повідомленні.

Maersk просить враховувати, що сервіс має тимчасовий характер "і діятиме до стабілізації ситуації в регіоні".

Нагадаємо:

Раніше компанія Maersk повідомила, що призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони стали переглядати фрахтові угоди та скасовувати бронювання.

Між тим в Україні зростають контейнерні перевезення залізницею: за шість місяців 2026 року перевезено 155,6 тисяч ДФЕ, що на 36% більше торішніх показників, цей показник є найвищим за останні шість років.