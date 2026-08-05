Атаки в Чорному морі вдарили по світових постачаннях зерна й нафти

Посилення атак на судна, порти та експортні термінали перетворює Чорне море на ще одне вузьке місце світової торгівлі та порушує постачання зерна й нафти.

Про це пише Reuters.

Чорне море є важливим маршрутом для експорту зерна, сирої нафти та нафтопродуктів. До нього мають вихід Україна, Росія, Болгарія, Грузія, Румунія і Туреччина.

Росія, найбільший у світі експортер пшениці, та Україна, яка також належить до провідних аграрних експортерів, останніми тижнями посилили атаки на експортну інфраструктуру й торговельні судна одна одної. Київ також активізував удари по танкерах, залучених до торгівлі російською нафтою.

Це створює нову точку напруження для сировинних ринків, які вже потерпають від перебоїв на основних судноплавних маршрутах Близького Сходу.

"Наслідки вже помітні на світових аграрних ринках. Ми не повинні допустити продовження цієї небезпечної спіралі ескалації", – заявила на засіданні Ради Безпеки ООН представниця організації Кайоко Гото.

Водночас постачання нафти через Ормузьку протоку порушила війна США з Іраном. У Червоному морі ризики для судноплавства зросли після того, як підтримувані Іраном єменські хусити оголосили морську блокаду портів і суден Саудівської Аравії.

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Нагадаємо:

23 липня через посилення російських атак судна перестали заходити в українські порти. Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через Чорне море.

28 липня росіяни втретє за короткий час уразили цивільне судно в акваторії Чорного моря.