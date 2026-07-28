Оман представив Ірану план контролю над Ормузькою протокою – ЗМІ

Оман висунув Ірану пропозицію щодо створення спільного регіонального механізму управління Ормузькою протокою на основі добровільних внесків.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Згідно з пропозицією Оману, яка має підтримку в регіоні, Іран не матиме виключного контролю над цим стратегічно важливим водним шляхом.

Пропозиція базується на прикладі Малаккської протоки в Південно-Східній Азії, де ті, хто користується нею, добровільно вносять внески на фінансування судноплавства, охорони навколишнього середовища та пошуково-рятувальних операцій.

Раніше США раптово призупинили кампанію повітряних ударів проти Ірану, що породило надії на дипломатичне вирішення, яке дозволило б відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявляв, що країна веде конструктивні переговори з Іраном і що є шанс на укладення угоди, але попередив, що відновить удари, якщо переговори не дадуть результатів.

Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту впали на понад 7%, оскільки США та Іран призупинили взаємні удари після кількох тижнів ескалації конфлікту в районі Ормузької протоки.

Раніше укладена угода між Іраном та США гарантувала Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна планувала почати брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.