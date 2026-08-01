Іран знову атакував два танкери біля узбережжя Оману

Організація з питань морської торгівлі Великої Британії (UKMTO) отримала повідомлення про два морські інциденти біля берегів Оману.

Про це пише Reuters.

Під час першого інциденту танкер атакували невідомим снарядом приблизно за 11 морських миль (20,37 км) на північний схід від оманського міста Ліма, що призвело до пошкодження машинного відділення та втрати керування судном.

Про жертви, розлив нафти чи інші екологічні наслідки не повідомлялося.

Другий інцидент стався за 21 морську милю (38,9 км) на північний схід від оманського міста Хасаб. Капітан танкера повідомив, що бачив великий сплеск та вибух у безпосередній близькості від судна, хоча про пошкодження не повідомлялося.

Нагадаємо:

Наприкінці липня Оман висунув Ірану пропозицію щодо створення спільного регіонального механізму управління Ормузькою протокою на основі добровільних внесків.

Іран одразу відхилив її. Також представник країни заявив, що південні маршрути через протоку, які проходять через територіальні води Оману, можуть становити небезпеку для судноплавства.