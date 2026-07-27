Рух через важливу логістичну артерію впав до мінімуму за місяці після атак хуситів

Після атак хуситів на саудівські нафтові об'єкти через Баб-ель-Мандебську протоку в неділю пройшли лише 11 вантажних суден — найменше за кілька місяців, а перебої вже підняли ціни на фізичні партії нафти до двомісячних максимумів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рух через Червоне море сповільнився після того, як хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та атакували об'єкти Saudi Aramco у Джизані й Янбу. Одночасно транзит через Ормузьку протоку, обмежений через конфлікт США та Ірану, у вихідні також залишався низьким.

Із 11 суден, які пройшли через Баб-ель-Мандеб, сім були нафтовими танкерами. Три з них увійшли до Червоного моря, зокрема два супертанкери класу VLCC, які прямують до Янбу для завантаження саудівської нафти, та одне пов'язане з Росією судно.

Серед танкерів, які залишили Червоне море, був New Explorer із 2 млн барелів саудівської та еміратської нафти для Китаю. Інші судна перевозили 1 млн барелів російської нафти до Китаю та близько 750 тис. барелів саудівської нафти до Пакистану.

Ще один китайський супертанкер New Pearl із 2 млн барелів саудівської нафти прямує через протоку до китайського порту Чжоушань. Це вже четвертий китайський VLCC, який залишає регіон після оголошення хуситами блокади.

Скорочення руху через Баб-ель-Мандеб та Ормуз одночасно ускладнює постачання нафти з Близького Сходу до Азії та Європи. Минулого тижня перебої підняли ціни на фізичні партії близькосхідної, європейської та африканської нафти до найвищого рівня за два місяці.

Нагадаємо:

Раніше хусити заявили про атаку на об'єкти Saudi Aramco у Джизані та Янбу. Біля НПЗ у Джизані зафіксували великий стовп диму, а ракети, націлені на Янбу, перехопила система Patriot.

Перед цим ціна нафти Brent перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.