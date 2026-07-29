Іран одразу відкинув план Оману щодо спільного управління Ормузом

Іран не погодився з планом Оману про контроль за Ормузькою протокою

Іран відхилив пропозицію Оману щодо спільного регіонального управління Ормузькою протокою.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Цей план не мав шансів на успіх, заявив чиновник агентству. Іран та Оман повинні управляти Ормузькою протокою між собою, виходячи зі своїх відповідних зон контролю, без участі інших держав, додав він.

Натомість інші країни Перської затоки підтримали оманський план, який передбачав можливість стягування добровільних зборів за користування Ормузькою протокою з метою припинення перебоїв у торгівлі, спричинених конфліктом.

Чиновник заявив, що США та Саудівська Аравія намагаються змусити Оман погодитися на "нереалістичні плани" та зазначив, що весь вхідний маршрут протоки та частина вихідного маршруту повинні перебувати під контролем Ірану.

Також він сказав, що Іран поважає Оман, якого вважає цінним сусідом і посередником, але домовленість "50/50", за якою обидві країни поділять контроль порівну, не відповідатиме інтересам Ірану.

Чиновник додав, що Оман повинен контролювати ділянку протоки у своїй зоні відповідальності, але південні маршрути через протоку, які проходять через територіальні води Оману, можуть становити небезпеку для судноплавства.

Нагадаємо:

28 липня стало відомо, що Оман висунув Ірану пропозицію щодо створення спільного регіонального механізму управління Ормузькою протокою на основі добровільних внесків.

Раніше укладена угода між Іраном та США гарантувала Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна планувала почати брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.