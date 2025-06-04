Акції Toyota Industries впали на понад 10%

Ціна акцій Toyota Industries обвалилася на понад 12% після того, як Toyota Motor оголосила про плани викупити компанію за 33 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Toyota Motor запропонувала 16 300 єн за акцію, тоді як за день до оголошення угоди котирування Toyota Industries становили 18 400 єн. У середу вранці акції просіли до 16 135 єн.

Аналітик Arun George назвав таку ціну "несправедливою для міноритаріїв", оскільки вона "ймовірно занижує вартість значних активів нерухомості", — написав він на платформі SmartKarma.

Раніше в ЗМІ з'являлися припущення, що угода оцінюватиметься у 42 млрд дол, що стало б суттєвою премією до фактичної пропозиції.

В Toyota пояснили, що перехід компанії у приватну власність дозволить мислити довгостроково. У рамках угоди створять нову холдингову структуру. Toyota Fudosan інвестує 180 млрд єн, голова ради директорів Toyota Motor Акіо Тойода — 1 млрд єн, а сама Toyota Motor — 700 млрд єн у привілейовані акції без права голосу.

Нагадаємо:

Світове виробництво й продажі автомобілів Toyota у квітні 2025 року зросли четвертий місяць поспіль.

Toyota попередила, що її операційний прибуток у 2026 фінансовому році зменшиться на 21% — до 3,8 трлн єн (26 млрд дол), що пов’язано з торговельною політикою Дональда Трампа.