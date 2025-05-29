Toyota збільшує виробництво та продажі четвертий місяць поспіль: в компанії назвали причини

.Світове виробництво й продажі автомобілів Toyota у квітні 2025 року зросли четвертий місяць поспіль.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Toyota.

Сталося це завдяки високому попиту на гібридні автомобілі й терміновими закупівлями у Сполучених Штатах через мита на імпорт, які були запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Продажі найбільшого у світі автовиробника у квітні зросли на 10% у річному обчисленні – до 876 864 автомобілі.

Продажі гібридних автомобілів становили близько 44% від загального обсягу світових продажів Toyota за перші чотири місяці року.

Щодо виробництва автомобілів японської компанії, то за рік воно зросло на 8% і – до 814 787 автомобілів. Сталося це завдяки зростанню виробництва в Японії й на ринках Північної Америки, Південної Америки й Китаю.

Дані виробництва й продажів включають її бренд класу люкс Lexus.

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