Акции Toyota Industries упали более чем на 10%

Цена акций Toyota Industries обвалилась более чем на 12% после того, как Toyota Motor объявила о планах выкупить компанию за 33 млрд долл.

Об этом пишет Reuters.

Toyota Motor предложила 16 300 иен за акцию, тогда как за день до объявления сделки котировки Toyota Industries составляли 18 400 иен. В среду утром акции просели до 16 135 иен.

Аналитик Arun George назвал такую цену "несправедливой для миноритариев", поскольку она "вероятно занижает стоимость значительных активов недвижимости", - написал он на платформе SmartKarma.

Ранее в СМИ появлялись предположения, что сделка будет оцениваться в 42 млрд долл, что стало бы существенной премией к фактическому предложению.

В Toyota объяснили, что переход компании в частную собственность позволит мыслить долгосрочно. В рамках сделки создадут новую холдинговую структуру. Toyota Fudosan инвестирует 180 млрд иен, председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода - 1 млрд иен, а сама Toyota Motor - 700 млрд иен в привилегированные акции без права голоса.

Напомним:

Мировое производство и продажи автомобилей Toyota в апреле 2025 года выросли четвертый месяц подряд.

Toyota предупредила, что ее операционная прибыль в 2026 финансовом году уменьшится на 21% - до 3,8 трлн иен (26 млрд долл), что связано с торговой политикой Дональда Трампа.