Китай запроваджує антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню

У неділю Китай оголосив про введення антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт сополімерів POM, типу інженерного пластику, зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

У Китаї зазначили, що сополімери POM можуть частково замінити такі метали, як мідь і цинк, і мають різні сфери застосування, в тому числі в автозапчастинах, електроніці та медичному обладнанні.

Згідно з недільною заявою, найвищі антидемпінгові мита в розмірі 74,9% були накладені на імпорт зі Сполучених Штатів, в той час як європейські поставки будуть обкладатися митом у розмірі 34,5%.

Китай наклав 35,5% мита на японський імпорт, за винятком Asahi Kasei Corp, яка отримала ставку для конкретної компанії в розмірі 24,5%.

Загальні мита в розмірі 32,6% були встановлені на імпорт з Тайваню, в той час як тайванська компанія Formosa Plastics отримала мито в розмірі 4%, а Polyplastics Taiwan - 3,8%.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".