Китай зупинив імпорт газу з США на тлі торгівельної напруженості: павза 40 днів

Китай припинив імпорт зрідженого природного газу (LNG) зі США, постачання не відбуваються вже 40 днів — це найдовша пауза з червня 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

З 10 лютого Пекін запровадив 15% мито на американський газ у відповідь на торгові обмеження Вашингтона. Внаслідок цього китайські покупці перенаправляють американський LNG до Європи та шукають альтернативні джерела в Азії й на Близькому Сході.

Крім того, Китай збільшує власне газове виробництво. У перші два місяці 2025 року воно зросло на 3,7%. Попит на морський газ також знижують дешевші варіанти, зокрема вугілля та постачання з Росії суходолом.

Напередодні Китай та Австралія підписали довгостроковий контракт: з 2027 року компанія Woodside постачатиме 600 000 тонн LNG на рік протягом 15 років.

Нагадаємо:

Україна може закупити значні обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Китайське судно Wei Xiao Tian Tian Si не змогло доставити два великі модулі, призначені для третьої черги газового проєкту Арктик LNG 2, в Росію через санкції, накладені США.