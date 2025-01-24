Китайське судно не змогло доставити модулі для російського газового проєкту через санкції

Китайське судно Wei Xiao Tian Tian Si не змогло доставити два великі модулі, призначені для третьої черги газового проєкту Арктик LNG 2, в Росію через санкції, накладені США.

Про це пише gCaptain.

Модулі, вагою понад 12 000 тонн кожен, були завантажені в Китаї на початку 2024 року з метою доставляння на російську верф у село Білокам'янка. Однак через міжнародні обмеження доставлення так і не відбулося.

Судно вирушило в подорож через Південну Африку та Північну Атлантику, але на шляху, біля Фарерських островів Данії, різко змінило курс і почало повертатися назад до Китаю. Після 10 місяців подорожі, марних спроб дістатися до Росії, судно зрештою повернулося в китайський порт, так і не розвантаживши модулі.

Тепер ці модулі тимчасово зберігаються на території Китаю. Компанія Wison New Energies, яка їх виготовила, поки не оголосила жодних конкретних планів щодо подальшого використання цих модулів або інших, що залишаються на заводі. Причиною таких труднощів є санкції США, які накладені на завод Wison і ускладнюють можливість подальших дій з обладнанням.

Нагадаємо:

Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції.

Судно, що перевозило санкційну партію російського скрапленого природного газу, схоже, розвантажує паливо в сховище на далекому сході країни, не знайшовши покупця, готового обійти обмеження США, попри чотиримісячну навколосвітню подорож.