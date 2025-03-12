Україна робить ставку на газ з США, оскільки потреби в імпорті росте — Reuters

Україна може закупити значні обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це необхідно для покриття потреб після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа повідомив, що країна планує імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період з квітня по жовтень.

За оцінками Reuters, вартість імпорту складе щонайменше 1 млрд дол. Україна має великі підземні сховища, які можуть використовуватися для зберігання американського скрапленого газу і президент Володимир Зеленський заявив, що Київ і Білий дім обговорювали цю можливість.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме не трубопровідний газ, а скраплений природний газ, який постачатиметься до європейських терміналів, і з нього, за словами Липпи, якомога більша частина може надходити зі Сполучених Штатів Америки.

Для стабільного проходження опалювального сезону країна має накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу до середини жовтня.

Нагадаємо:

10 березня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) вартість скрапленого газу "Укрнафти" зросла до 57 500-57 600 грн/т, порівняно з 55 100-57 340 грн/т на попередніх торгах.

НАК "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN уклали меморандум про стратегічну співпрацю у сфері постачання зрідженого природного газу (LNG).

Київ бачить перспективи у співпраці зі США, зокрема у постачанні скрапленого природного газу (LNG).