Tesla відновлює імпорт китайських запчастин після торгового перемир’я Трампа

Компанія Ілона Маска, Tesla готується відновити постачання компонентів із Китаю до США наприкінці травня. Це стало можливим після досягнення домовленостей між Вашингтоном і Пекіном щодо скасування більшості мит.

Про це пише Reuters.

За даними видання, ситуація ще може змінитися, оскільки "адміністрація Трампа залишається непередбачуваною".

У квітні Tesla призупинила постачання після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 145%. Це поставило під загрозу запуск масового виробництва двох нових моделей — Cybercab і Semi.

Дослідне виробництво заплановане на жовтень, а серійне — на 2026 рік. Cybercab вироблятимуть у Техасі, а електровантажівку Semi — у Неваді.

Компанія також намагається отримати дозвіл на запуск роботаксі без керма та педалей. Їхню вартість Tesla обіцяє утримати нижче 30 000 дол.

Гендиректор Tesla Ілон Маск раніше заявив: "Я наполягав на зниженні тарифів перед Трампом, але рішення в кінцевому підсумку залишається за президентом США".

Фінансовий директор Вайбхав Танеджа додав, що мита шкодять інвестиціям: "Tesla змушена завозити обладнання з-за меж США, зокрема з Китаю, щоб розширити внутрішнє виробництво".

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Нагадаємо:

Спеціальний комітет ради директорів Tesla вивчає нову компенсацію для Ілона Маска, йому можуть запропонувати новий пакета опціонів на акції, щоб зняти невизначеність щодо його майбутнього у компанії.

Продажі Tesla в Китаї знижуються вже сьомий місяць поспіль на тлі зростаючої конкуренції з боку місцевих брендів, передусім BYD.

У квітні продажі нових автомобілів Tesla в Іспанії скоротилися на 36% порівняно з аналогічним місяцем торік — до 571 авто.

У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.