Продажі Tesla в Іспанії впали на третину

У квітні продажі нових автомобілів Tesla в Іспанії скоротилися на 36% порівняно з аналогічним місяцем торік — до 571 авто.

Про це пише Reuters.

При цьому загальний попит на електрокари, включно з гібридами, демонструє стрімке зростання — на 54% за перші чотири місяці 2025 року.

За цей же період продажі Tesla в Іспанії знизилися на 17%. На тлі цього зростає популярність китайських брендів: BYD, MG та Omoda додали 644%, 80% і 346% відповідно.

Продажі Tesla по всій Європі зменшуються через конкуренцію з боку китайських і місцевих автовиробників. До того ж компанія стикається з протестами й вандалізмом, які пов’язують із політичними поглядами її засновника Ілона Маска.

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Нагадаємо:

У квітні на деяких європейських ринках різко впали продажі електромобілів Tesla.

У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.