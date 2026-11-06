Британський інвестфонд продав всі акції Tesla: яка причина

Британський інвестиційний фонд Scottish Mortgage Investment Trust продав всі акції Tesla та скоротив частку в SpaceX, при чому виручка від продажу акцій SpaceX допомогла Scottish Mortgage погасити борги.

Про це пише CNBC.

Акції SpaceX і Tesla впали приблизно на 9% і 11% в четвер, знизивши їхню комбіновану ринкову вартість більш ніж на $420 мільярдів нижче закриття у вівторок.

"Інвестори бояться, що Ілон Маск може зіткнутися з новими розслідуваннями в Конгресі після проміжних виборів у США, що потенційно призведе до більш жорсткого регулювання його компаній", – зазначає CNBC.

Траст Scottish Mortgage, зокрема, вказує на посилення конкуренції в основному автомобільному бізнесі Tesla, особливо в Китаї.

При чому у трасті заявили, що й надалі має високу впевненість у перспективах SpaceX і зберігає значну інвестицію в компанію.

"З моменту нашої першої інвестиції в 2013 році вона повернула 13 разів капітал, але ми відчули, що ціна акцій тепер відображає багатообіцяючі перспективи у сфері автономії та робототехніки", — заявили у Scottish Mortgage.

Фонд зафіксував частину прибутку від двох довгострокових інвестицій, які стали одними з найуспішніших у його портфелі.

Фонд уперше вклав кошти в SpaceX у грудні 2018 року, коли її оцінювали приблизно у 31 мільярд доларів. До 2021 року загальний обсяг інвестицій становив близько 200 мільйонів доларів.

У оновленні портфоліо в липні фонд повідомив, що інвестував близько 470 мільйонів доларів у Tesla і отримав приблизно 6,2 мільярда доларів реалізованого прибутку за 13 років.

Scottish Mortgage є одним із кількох інвестиційних трастів Великої Британії, які інвестували у SpaceX, зазначає CNBC. Виручка від продажу акцій SpaceX допомогла Scottish Mortgage погасити борги.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що вживе заходів для захисту Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування щодо генерального директора SpaceX і Tesla після проміжних виборів.

Раніше Ілон Маск скористався успішними квартальними фінансовими результатами SpaceX, щоб відкрито наполягати на об'єднанні компанії з Tesla Inc. — це стало б найбільшим злиттям за всю історію.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробник "припинить" виробництво електровантажівок Cybertruck на заводі в Техасі приблизно в середині наступного року.