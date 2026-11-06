Наступного року Tesla згортає виробництво Cybertruck

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробник "припинить" виробництво електровантажівок Cybertruck на заводі в Техасі приблизно в середині наступного року.

Про це пише CNBC.

Маск, який вважає Cybertruck майбутнім сегмента пікапів, сказав у пості на X вранці в п'ятницю, що закінчення виробництва на величезному заводі звільнить місце для виробництва роботаксі Cybercab.

Вантажівка виробляється виключно на заводі компанії в Техасі поряд з Tesla Model Y та двомісним Cybercab, які Маск вважає важливим продуктом для автомобільної компанії в майбутньому.

"Маск не сказав, чи буде компанія виробляти Cybertruck на іншому заводі, але пізніше відповів користувачу на X, який назвав оновлення "кінцем ери" і сказав, що Cybertruck є "найкращим автомобілем, який коли-небудь виготовляла Tesla", – зазначено у повідомленні.

"Правда, але парк Cybertruck буде існувати ще довго", — зазначив Маск.

Tesla почала постачати Cybertruck замовникам наприкінці 2023 року, нагадує CNBC.

Попри амбіції Tesla, коли вона була представлена у 2019 році та запущена у 2023 році, У той же час Financial Times пише, що Cybertruck "став одним з найбільших провалів продукту для Маска" і зіткнувся з кількома відкликами та проблемами безпеки.

При чому Маск заявляв, що Tesla планує виробляти від 250 000 до 500 000 Cybertruck на рік.

"Cox Automotive оцінює, що Tesla продала 11,586 Cybertruck з січня по вересень, що на 28% менше, ніж за рік до цього, і становить 1,6% частки ринку електромобілів у США. Аналітики очікували, що цього року буде продано 22 000 Cybertruck", – говориться у публікації.

"Попри зникнення Cybertruck, Tesla не виходить з ринку вантажівок зовсім. Група розпочала масове виробництво свого довгоочікуваного електричного Semi Truck у квітні, оскільки прагне прискорити перехід від дизельних вантажівок на фоні зростання цін на паливо, викликаного конфліктом на Близькому Сході", – зазначає FT.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla значно перевершила прогнози Волл-стріт щодо обсягів поставок у другому кварталі, встановивши рекорд за цей період, оскільки відновлення попиту в Європі переважало тривалу слабкість на ринку Північної Америки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вживе заходів для захисту Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування щодо генерального директора SpaceX і Tesla після проміжних виборів.