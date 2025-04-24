Продажі Tesla у Європі впали майже на третину

У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників.

Загалом продажі нових авто в Європі зросли на 2,8% завдяки двозначному зростанню у Великій Британії та Іспанії. Попит на електромобілі компенсував зниження продажів бензинових і дизельних авто.

Падіння продажів Tesla в Європі є ще одним сигналом того, що водії починають відмовлятися від електрокарів Ілона Маска. Причинами є посилення конкуренції з боку китайських брендів та протестна реакція на політичні погляди Маска.

У березні реєстрації нових авто зросли у Volkswagen і Renault на 10,3% та 13% відповідно, натомість у Stellantis впали на 5,9%.

Продажі Tesla в Європі знижуються вже третій місяць поспіль. Її частка ринку впала до 2% — з 2,9% торік.

Водночас у ЄС загальні продажі авто в березні знизились на 0,2% у річному вимірі - це вже третій місяць поспіль зі спадом. І все ж продажі електромобілів, гібридів зросли на 17,1% і 23,9% відповідно.

Загалом електрифіковані авто у березні становили 59,2% від усіх реєстрацій легкових автомобілів у ЄС — проти 49,1% роком раніше.

Нагадаємо:

У січні 2025 року продажі Tesla Inc. впали на 45% по всій Європі, в той час, як конкуренти-автомобілебудівники спостерігали сплеск попиту на електромобілі.