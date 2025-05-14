Tesla возобновляет импорт китайских запчастей после торгового перемирия Трампа

Компания Илона Маска, Tesla готовится возобновить поставки компонентов из Китая в США в конце мая. Это стало возможным после достижения договоренностей между Вашингтоном и Пекином об отмене большинства пошлин.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, ситуация еще может измениться, поскольку "администрация Трампа остается непредсказуемой".

В апреле Tesla приостановила поставки после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%. Это поставило под угрозу запуск массового производства двух новых моделей - Cybercab и Semi.

Опытное производство запланировано на октябрь, а серийное - на 2026 год. Cybercab будут производить в Техасе, а электрогрузовик Semi - в Неваде.

Компания также пытается получить разрешение на запуск роботакси без руля и педалей. Их стоимость Tesla обещает удержать ниже 30 000 долл.

Гендиректор Tesla Илон Маск ранее заявил: "Я настаивал на снижении тарифов перед Трампом, но решение в конечном итоге остается за президентом США".

Финансовый директор Вайбхав Танеджа добавил, что пошлины вредят инвестициям: "Tesla вынуждена завозить оборудование из-за пределов США, в частности из Китая, чтобы расширить внутреннее производство".

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Напомним:

Специальный комитет совета директоров Tesla изучает новую компенсацию для Илона Маска, ему могут предложить новый пакет опционов на акции, чтобы снять неопределенность относительно его будущего в компании.

Продажи Tesla в Китае снижаются уже седьмой месяц подряд на фоне растущей конкуренции со стороны местных брендов, прежде всего BYD.

В апреле продажи новых автомобилей Tesla в Испании сократились на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 571 авто.

В марте продажи новых авто Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя общие продажи электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросли на 23,6%.