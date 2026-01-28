Футбольні клуби торік витратили на трансфери рекордні $13 мільярдів

У 2025 році у світовому футболі загалом було здійснено рекордні 86 158 міжнародних трансферів. Вартість переходів у чоловічому футболі – 13,08 млрд дол. – також є найвищою в історії.

Про це йдеться у звіті Global Transfer Report 2025 від FIFA.

За даними FIFA, загальна кількість міжнародних трансферів – 86 158 – включає професійний та аматорський чоловічий і жіночий футбол. На чоловічий футбол припало рекордні 24 558 трансферів.

"Вперше в історії витрати клубів на трансферні виплати перевищили позначку в 10 млрд дол. і встановили новий рекорд, загалом сягнувши 13,11 млрд дол. Це на понад 50% перевищує витрати 2024 року і на 35,6% – попередній рекорд 2023 року", – заявили в організації.

У чоловічому професійному футболі клуби з Англії знову стали лідерами як за витратами, так і за надходженнями: торік вони витратили 3,82 млрд дол. на "трансфери на вхід" і отримали 1,77 млрд дол. за вихідні трансфери.

Натомість за загальною кількістю трансферів лідирують бразильські клуби (1190 вхідних та 1005 вихідних переходів).

На українському ринку FIFA у 2025 році нарахувала 150 вхідних міжнародних трансферів (на 98,2 млн дол.) – на 2,7% більше, ніж у 2024-му. Вихідних – 125 (на 83,1 млн дол.), зростання на 19%.

Таким чином, за витратами на трансфери українські клуби посіли 63-ше місце, а за сумою доходів – 66-те.

Нагадаємо:

Під час літнього трансферного вікна-2025 (з 1 червня до 2 вересня) футбольні клуби по всьому світу витратили рекордні 9,76 млрд дол. порівняно з 6,46 млрд дол. рік тому.

