Угода на $22 мільйони: Polymarket став титульним спонсором ФК Lazio

Платформа прогнозів Polymarket стала титульним спонсором італійського футбольного клубу Lazio – це перше таке партнерство компанії з великою європейською командою.

Про угоду оголосила пресслужба клубу.

Таким чином Lazio завершив трирічні пошуки титульного спонсора з моменту завершення контракту з Binance наприкінці сезону 2022/23.

Як зазначає профільне видання SportsPro, угода щонайменше на 22 млн дол. уже набрала чинності і розрахована до кінця сезону 2027/2028 із можливістю продовження ще на один рік. Логотип Polymarket уже дебютував на формі клубу 18 квітня у матчі Serie A проти Napoli.

За умовами угоди, Polymarket став офіційним партнером клубу "з аналізу фанатської аудиторії та цифрових даних". У заявах обох сторін про початок співпраці не згадуються ринки прогнозів, оскільки Polymarket не володіє ліцензією італійського регулятора ADM на проведення азартних ігор.

Проте, за словами SportsPro, угода, майже напевно, є початком кампанії Polymarket з просування як концепції ринків прогнозів, так і своєї платформи за межами США.

Нагадаємо:

Раніше комерційний підрозділ головної футбольної ліги США і Канади Major League Soccer (MLS) – Soccer United Marketing (SUM) – уклав багаторічну угоду з платформою для прогнозів Polymarket.

Крім цього, iспанська La Liga оголосила про початок багаторічної ексклюзивної співпраці з Polymarket на території США та Канади.

В Україні регулятор ухвалив рішення про обмеження доступу до 198 вебсайтів, серед яких платформа для прогнозів Polymarket.

