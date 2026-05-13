LinkedIn планує звільнити 5% персоналу

LinkedIn готується оголосити про скорочення персоналу у рамках цьогорічних масштабних скорочень у технологічному секторі.

Про це повідомляє Reuters.

Соціальна мережа, що належить Microsoft , планує скоротити близько 5% персоналу в рамках реорганізації команд та зосередження співробітників на напрямках, де бізнес компанії зростає, повідомив один із співрозмовників на умовах анонімності.

За даними веб-сайту LinkedIn, штат компанії налічує понад 17 500 штатних співробітників по всьому світу. Reuters не вдалося визначити, які саме команди будуть зачеплені скороченнями.

Скорочення відбуваються на тлі того, що дохід LinkedIn, який продає інструменти для підбору персоналу та передплати, зріс на 12% у щойно завершеному кварталі порівняно з попереднім роком, що свідчить про прискорення зростання у 2026 році, згідно з документами Microsoft, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж.

Одне з джерел повідомило Reuters, що причиною звільнень не було те, що штучний інтелект замінить робочі місця в LinkedIn.

