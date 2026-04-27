FIFA збільшить призовий фонд ЧС-2026: причини

Міжнародна федерація футболу (FIFA) досягла принципової згоди щодо збільшення призових та бонусів за участь у Чемпіонаті світу 2026 року.

Про це пише The Guardian.

Деталі збільшення фінансування мають бути затверджені на засіданні Ради FIFA у Ванкувері 28 квітня.

Як зазначає The Guardian, таким чином у FIFA відреагували на занепокоєння кількох асоціацій щодо високих організаційних витрат, а також витрат на проїзд і податків, особливо у США, які можуть призвести до фінансових втрат, навіть якщо збірна успішно виступить на турнірі.

У грудні 2025 року FIFA оголосила про рекордний призовий фонд ЧС-2026 у розмірі 727 млн дол. Передбачалось, що кожна із 48 збірних-учасниць отримає щонайменше 10,5 млн дол., а переможець – 50 млн дол. Проте після обговорень з низкою футбольних асоціацій протягом останніх тижнів ця сума буде ще збільшена.

Крім цього, очікується зростання фінансування розвитку футболу для всіх 211 членів FIFA порівняно з запланованими 2,7 млрд дол., які вже мали бути розподілені протягом наступного чотирирічного циклу.

Зазначається, що додатковим фінансовим тягарем є податкове навантаження у різних штатах США.

"Хоча FIFA має статус організації, що звільняється від оподаткування, їй не вдалося домогтися податкових пільг для 48 команд-учасниць, як це було на попередніх чемпіонатах. Національні асоціації мусять сплачувати низку податків зі своїх доходів, розміри яких значно різняться", – пише The Guardian.

Так, у штаті Флорида штатного податку взагалі немає, тоді як у Нью-Джерсі, де пройде фінал, він сягає 10,75%, а в Каліфорнії, де матчі прийматимуть Лос-Анджелес і Сан-Франциско, – 13,3%.

Читайте також: Спочатку Росія, потім Катар. Далі – КНДР? Як Чемпіонат світу-2022 викрив корупцію в ФІФА

"Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу