"Шахтар" і "Динамо" за 10 років продали власних вихованців на 280 мільйонів євро – рейтинг

На продажах власних вихованців за останні 10 років ФК "Шахтар" заробив 169 млн євро, а київське "Динамо" – 111 млн євро.

Про це йдеться у рейтингу найприбутковіших футбольних академій за останні 10 років від Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).

"Вихованцями клубів вважаються ті футболісти, які провели в клубі щонайменше три сезони у віці від 15 до 21 року. Наведені показники включають додаткові виплати та суми, отримані від подальшого перепродажу гравців", – пояснили в CIES Football Observatory.

За підрахунками центру, "Шахтар" від продажу 12 власних вихованців з 1 липня 2016 року отримав 169 млн євро доходу – клуб розділив із аргентинським Boca Juniors 39-40 місця у топ-100 рейтингу.

Найбільш дохідним є продаж Михайла Мудрика до лондонського Chelsea у січні за 70 млн євро (ще 30 млн євро можливі як бонуси). Мудрик із грудня 2024-го відсторонений від виступів через позитивний допінг-тест.

Водночас "Динамо" за 10 років продало 15 вихованців, отримавши 111 млн євро – кияни розділили 66-67 місця із французьким Girondins Bordeaux. Найбільш дохідним є продаж Іллі Забарного – у січні 2023 року він перейшов до англійського Bournemouth за 33 млн євро.

Влітку 2025 року Bournemouth продав Забарного до французького Paris Saint-Germain (PSG) за 63 млн євро. За даними Transfermarkt, за цей трансфер для "Динамо" передбачено 20% від прибутку з перепродажу гравця (8,1 млн євро), а також 3,5% від суми угоди (2,2 млн євро) у вигляді солідарних виплат за його виховання.

Очолила рейтинг найприбутковіших академій за останні 10 років португальська Benfica, яка заробила 589 млн євро. На другому місці – нідерландський Ajax (454 млн євро), на третьому – англійський Chelsea (442 млн євро).

У 2025 році у світовому футболі загалом було здійснено рекордні 86 158 міжнародних трансферів. Вартість переходів у чоловічому футболі – 13,08 млрд дол. – також є найвищою в історії.

Під час літнього трансферного вікна-2025 (з 1 червня до 2 вересня) футбольні клуби по всьому світу витратили рекордні 9,76 млрд дол. порівняно з 6,46 млрд дол. рік тому.

Під час січневого вікна 2026 року футбольні клуби витратили на міжнародні трансфери понад 1,9 млрд дол.

