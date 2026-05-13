Ділова активність в Україні впала до трирічного мінімуму – опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11, що є найнижчим значенням ІВДА з березня 2023 року.

Про це свідчать результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), проведеного серед 471 промислового підприємства.

Значення ІВДА суттєво погіршилося для великих, середніх і малих підприємств. Покращився лише показник ІВДА для мікропідприємств, але він продовжує залишатися від'ємним та найгіршим серед усіх груп бізнесу (-0,29).

Завантаженість виробничих потужностей порівняно з довоєнним рівнем у квітні не змінилася: сумарна частка підприємств, які працюють на повну чи майже повну потужність, залишилась на рівні 60%.

"Середньострокові очікування бізнесу дещо послабилися через повільні темпи економічного відновлення, дефіцит кадрів і зростаючий тиск на витрати, насамперед із боку ринку праці та цін на енергоресурси", — розповіла виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Вона також зазначила, що квітневі дані свідчать про помірне відновлення експортної активності бізнесу після слабкого березня.

"Частка підприємств, які повідомили про зростання експорту, суттєво збільшилася — з 16,3% до 26,9%, тоді як частка тих, хто фіксує скорочення, зменшилася з 20% до 13%.

У результаті баланс оцінок уперше за кілька місяців суттєво покращився — індекс змін зріс із нуля до 0,17", — зазначила Оксана Кузяків.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

