Футбольні клуби влітку витратили на трансфери рекордні $10 мільярдів

Під час літнього трансферного вікна ( з 1 червня до 2 вересня 2025 року) футбольні клуби по всьому світу витратили рекордні 9,76 млрд дол. порівняно з 6,46 млрд дол. рік тому.

Про це йдеться у звіті FIFA від 3 вересня.

При цьому кількість міжнародних трансферів (майже 12 тисяч) також досягла нового рекорду.

"Англія зміцнила свої позиції як провідний світовий інвестор у таланти, виділивши понад 3 млрд дол. на трансферні виплати у чоловічому футболі, що є найвищою сумою, яку коли-небудь витрачала одна асоціація", – заявили у FIFA. За кількістю вхідних трансферів у топ-3 потрапили Англія, Португалія та Бразилія.

Середня трансферна плата під час вікна коливалася у діапазоні від 3,8 до 4 млн дол. Найпопулярнішим видом трансферу став перехід на правах вільного агента (понад 6 тисяч). На повноцінні міжклубні трансфери (permanent transfers) припало 20% - 2,6 тисяч. Популярними також залишаються оренди – більше 1,2 тис. трансферів.

На українському ринку під час літнього вікна FIFA нарахувала 69 вхідних міжнародних трансферів (на 49 млн дол) – на 11% більше, ніж торік. Вихідних – 65 (на 51,3 млн дол.), зростання на 30%. Таким чином, за сумою витрат на трансфери українські клуби посіли 21-ше місце, а за сумою доходів – 24-те.

Найбільші трансфери "на вихід" здійснили "Шахтар" і "Динамо". "Гірники" продали до Benfica Георгія Судакова за 27 млн євро + 25% від наступного трансферу (або 15% + 6 млн євро, на вибір португальців). А кияни на продажі Владислава Ваната до Girona зароблять, за даними Transfermarkt, 15+2 млн євро.

