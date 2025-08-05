АРМА розшукало активи авіакомпаній, які ухилялись від сплати податків
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінального провадження провело комплексний розшук активів службових осіб українських авіакомпаній.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
За інформацією слідства, фігуранти підозрюються в ухиленні від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету. Зокрема, йдеться про виплату заробітної плати членам льотного екіпажу "в конвертах". У результаті таких дій державі задано збитки в особливо великих розмірах.
Фахівці АРМА провели розшукові заходи із використанням наявних інструментів доступу до державних реєстрів та баз даних. За результатами роботи було виявлено:
- 20 одиниць авіаційного транспорту;
- понад 75 млн грн на банківських рахунках;
- частки у статутних капіталах підприємств на понад 3 млн грн;
- автомобільний транспорт.
Інформацію щодо виявленого майна передано відповідному правоохоронному органу для вирішення питання про накладення арешту на активи у рамках досудового розслідування.
Нагадаємо:
АРМА виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.