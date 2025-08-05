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АРМА розшукало активи авіакомпаній, які ухилялись від сплати податків

Альона Кириченко — 5 серпня, 16:25
АРМА розшукало активи авіакомпаній, які ухилялись від сплати податків

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінального провадження провело комплексний розшук активів службових осіб українських авіакомпаній.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За інформацією слідства, фігуранти підозрюються в ухиленні від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету. Зокрема, йдеться про виплату заробітної плати членам льотного екіпажу "в конвертах". У результаті таких дій державі задано збитки в особливо великих розмірах.

Фахівці АРМА провели розшукові заходи із використанням наявних інструментів доступу до державних реєстрів та баз даних. За результатами роботи було виявлено:

- 20 одиниць авіаційного транспорту;

- понад 75 млн грн на банківських рахунках;

- частки у статутних капіталах підприємств на понад 3 млн грн;

- автомобільний транспорт.

Інформацію щодо виявленого майна передано відповідному правоохоронному органу для вирішення питання про накладення арешту на активи у рамках досудового розслідування.

Нагадаємо:

АРМА виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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