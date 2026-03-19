Квитки на літаки подорожчають через війну в Ірані

Провідні європейські авіакомпанії попередили, що їм доведеться перекласти зростання витрат на паливо на своїх пасажирів у зв'язку з ескалацією конфлікту в Ірані та блокуванням нафтових танкерів у Перській затоці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Багато європейських авіаперевізників мають надійні хедж-позиції, що захищає їх у короткостроковій перспективі від стрибків цін на нафтових ринках, але будь-які додаткові витрати призведуть до підвищення цін на квитки, заявив генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі.

"Середній прибуток у моїй компанії становить близько 10 євро на пасажира", — сказав генеральний директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор на галузевій конференції в Брюсселі.

Тривала війна викликає занепокоєння щодо дефіциту палива, оскільки нафтовим танкерам не дозволяють перетинати Ормузьку протоку.

Паливо є однією з найбільших статей витрат для авіакомпаній, і стрибок цін на нафту марки Brent, що перевищили 118 доларів за барель, змусив деяких перевізників ввести паливні надбавки і навіть скасувати деякі рейси.

У відповідь пасажири поспішають купувати квитки, щоб зафіксувати нижчі ціни.

Американські авіакомпанії першими відзначили сплеск попиту, заявивши, що спостерігають один із найсильніших періодів бронювання, оскільки пасажири преміум-класу, які подорожують у відпустку або у справах, заздалегідь бронюють місця.

Попит на нові рейси Air France-KLM до Азії та Африки є "дуже високим", заявив генеральний директор Бен Сміт.

Lufthansa додала 40 додаткових рейсів до Азії після скорочення пропускної спроможності на Близькому Сході, і ці рейси "заповнилися за лічені дні", зазначив Шпор.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.