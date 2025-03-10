Масові страйки в аеропортах Німеччини: скасовано тисячі рейсів

У понеділок, 10 березня, в Німеччині розпочався 24-годинний страйк працівників авіаційної сфери, організований профспілкою Ver.di.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що через протест зупинили роботу найбільші аеропорти країни, що спричинило скасування понад 3400 рейсів.

Акція охопила Берлін-Бранденбург, Штутгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Ганновер, Бремен і Лейпциг/Галле. В аеропортах Веце та Карлсруе/Баден-Баден протестують лише співробітники авіаційної безпеки.

За оцінками об'єднання німецьких аеропортів ADV, страйк вплине на 510 тисяч пасажирів. Профспілка вимагає підвищення зарплат на 8%, але не менше ніж на 350 євро щомісяця, а також збільшення надбавок і додаткові вихідні дні.

"Страйк необхідний для поліпшення умов праці приблизно 25 тисяч співробітників", – заявили в Ver.di.

Нагадаємо:

Якщо Німеччина хоче швидко відродити свою слабку промислову економіку, то, на думку бізнесу, нове керівництво повинно радикально скоротити бюрократію, а також реалізувати плани щодо збільшення державних інвестицій.

Керівник Deutsche Bank, найбільшого кредитора Німеччини, Крістіан Зевінг сподівається, що наступний уряд країни зможе взятися за справу і виправити хвору економіку.