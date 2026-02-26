"Челсі" став найбільш збитковим клубом Європи

Став відомий найбільш збитковий футбольний клуб Європи

Дані УЄФА показали, що футбольний клуб "Челсі", більша частина акцій якого належить американській приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital, повідомив про найбільші збитки в Європі минулого року в розмірі 407 млн євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Другим за збитковістю клубом Європи є "Олімпік Ліон", який також належить США, він втратив 196 млн євро, а третім – "Тоттенгем Готспур" — 148 млн євро.

Звіт охоплює другий рік дії нових фінансових правил УЄФА, які обмежують витрати клубів на гравців у відсотках від їхнього доходу. Англійська Прем'єр-ліга має намір запровадити подібну систему наступного року.

Андреа Траверсо, директор УЄФА з фінансової стійкості та досліджень, заявив, що клуби "поступово повертаються до операційної прибутковості", але попередив, що "відсутність послідовних фінансових правил на національному рівні" обмежить можливості отримання прибутку, який би відповідав рівню до пандемії.

Загалом провідні європейські футбольні клуби втратили понад 1 млрд євро минулого року, незважаючи на рекордні доходи в розмірі понад 30 млрд євро.

В результаті зростання витрат УЄФА очікує, що сукупні збитки до оподаткування в 2025 році становитимуть близько 1,1 млрд євро, що відповідає результату 2024 року.

Однак значні збитки невеликої кількості клубів затьмарили той факт, що майже дві третини клубів, які подали звіти раніше, отримали прибуток у 2025 році.

Нагадаємо:

Під час січневого вікна 2026 року футбольні клуби витратили на міжнародні трансфери понад 1,9 млрд дол.