Футбольні клуби у січні витратили на трансфери майже $2 мільярди

Під час січневого вікна 2026 року футбольні клуби витратили на міжнародні трансфери понад 1,9 млрд дол.

Про це йдеться у звіті FIFA January Transfer Snapshot 2026.

Загальна сума в 1,9 млрд дол. – на 18% менша, ніж у січні 2025 року, але на 20% більша, ніж у січні 2023 року.

Загалом у чоловічому відбулося понад 5900 міжнародних трансферів – це найвищий показник за всю історію січневих вікон.

При цьому за загальними витратами лідирують англійські клуби – понад 360 млн дол. Також до першої п'ятірки увійшли клуби з Італії, Бразилії, Німеччини Франції.

Водночас найбільше заробили французькі клуби – понад 215 млн дол, далі йдуть клуби з Італії, Бразилії, Англії та Іспанії.

Водночас Бразилія лідирує за кількістю вхідних трансферів (456), далі йдуть Іспанія (244), Аргентина (237), Англія (193) та Португалія (152).

А країною з найбільшою кількістю трансферів на вихід стала Аргентина (228), також у топ-5 – Англія (206), Бразилія (204), Іспанія (177) та США (176).

На українському ринку під час січневого вікна FIFA нарахувала 10 міжнародних вхідних трансферів на 4,31 млн дол. (зростання на 25%). Вихідних – 25 (на 2,92 млн дол., зростання на 8,7%).

Нагадаємо:

У 2025 році у світовому футболі загалом було здійснено рекордні 86 158 міжнародних трансферів. Вартість переходів у чоловічому футболі – 13,08 млрд дол. – також є найвищою в історії.

Під час літнього трансферного вікна-2025 (з 1 червня до 2 вересня) футбольні клуби по всьому світу витратили рекордні 9,76 млрд дол. порівняно з 6,46 млрд дол. рік тому.

