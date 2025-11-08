США звільнять Угорщину від санкцій на російські енергоносії – Орбан

Українська правда

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про отримання гарантій від США щодо виключення його країни із-під дії санкцій проти російських енергоносіїв.

Джерело: угорське видання Telex з посиланням на брифінг Орбана

Пряма мова Орбана: "Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів "Турецький потік" і "Дружба"".

Деталі: Таким чином, Угорщина може продовжувати купувати нафту і газ у Росії.

Орбан каже, що це дозволить "захистити зниження рахунків за комунальні послуги", і "Угорщина й надалі матиме найдешевші ціни на енергоносії".

Хоча Дональд Трамп загалом виступає проти того, щоб інші країни купували російські енергоносії, Орбан заявив, що отримав схвалення на це питання від президента США за зачиненими дверима.

Пряма мова Орбана: "Ми також розробляємо нові форми американо-угорського фінансового співробітництва, щоб зміцнити і зберегти угорську фінансову стабільність".

Деталі: Орбан також говорив про співпрацю в космічній і військовій промисловості, заявивши, що це надасть Угорщині доступ до найповнішого оборонного озброєння, яке раніше було "заблоковано адміністрацією Байдена".

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа зробити виняток для Угорщини із санкцій США щодо російської нафти через високу залежність країни від трубопровідних мереж для енергопостачання.

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. заявила, що має альтернативу російській нафті. Це сталося напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо санкцій проти російської нафти.