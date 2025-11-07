Угорська Mol готова відмовитися від російської нафти – Bloomberg

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. заявила, що має альтернативу російській нафті. Це сталося напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо санкцій проти російської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Компанія Mol Nyrt., яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що трубопровід з Хорватії може фактично стати альтернативою для більшості її поставок нафти, якщо російські поставки через трубопровід "Дружба" через Україну припиняться", – говориться у повідомленні.

У звіті компанії про фінансові результати зазначено, що у разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом "Дружба" Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів

"Хоча це призведе до вищих технічних ризиків і логістичних витрат", — заявили у Mol.

Ця заява є поворотом від багатомісячних заяв Орбана і Mol про те, що країна не має альтернативи російській нафті, стверджує Bloomberg.

"Дотепер адміністрація Орбана і Mol послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу для постачання нафти, аргументуючи це тим, що в Угорщини немає виходу до моря, тому єдиним ефективним джерелом нафтопостачання є Росія", – говориться у повідомленні.

Триває також суперечка щодо пропускної здатності хорватського трубопроводу, зазначає агентство.

Угорщина збільшила закупівлі російської нафти після вторгнення РФ в Україну, і отримує з неї близько 90% імпорту нафти.

Країна домоглася тимчасового звільнення від санкцій Європейського Союзу і користується нижчими цінами на російське пальне, нагадує Bloomberg.

Це допомагає Mol збільшити маржу переробки, яка сприяла зростанню прибутку в третьому кварталі.

Оскільки ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв після 2027 року, Mol доведеться відмовитися від російської нафти, говориться у публікації.

"Питання полягає в тому, скільки часу на це буде у компанії в результаті санкцій США. Mol заявила, що "обережно просувається" з модернізацією своїх нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині, щоб збільшити потужності з переробки неросійської нафти", – зазначає агентство.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа зробити виняток для Угорщини із санкцій США щодо російської нафти через високу залежність країни від трубопровідних мереж для енергопостачання.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.