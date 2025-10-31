Орбан просить США виняток для Угорщини в санкціях на російську нафту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сподівається переконати президента США Дональда Трампа зробити виняток для Угорщини із санкцій США щодо російської нафти через високу залежність країни від трубопровідних мереж для енергопостачання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Орбан сказав, що обговорить санкції США проти російських нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл" на зустрічі, запланованій на 7 листопада, і прагне укласти широку економічну угоду зі Сполученими Штатами.

"Угорщина - країна без виходу до моря… Ми залежимо від тих маршрутів, якими енергія може дістатися до Угорщини. Це переважно трубопроводи", - сказав Орбан. "Ми маємо донести американцям цю специфічну ситуацію… якщо хочемо, щоб вони дозволили винятки з американських санкцій проти Росії", - додав він.

Орбан зазначив, що навіть Німеччина, попри доступ до моря, домагалася винятку для одного зі своїх НПЗ. Міністр економіки ФРН у вівторок повідомив, що отримав запевнення від Вашингтона щодо звільнення німецького бізнесу "Роснафти" від санкцій, оскільки активи більше не перебувають під контролем РФ.

Нові санкції США, що несуть ризики для залежності Угорщини від імпорту російської нафти, були оголошені за кілька днів після пожежі на головному дунайському НПЗ угорської групи MOL, яка змусила підприємство працювати зі зниженою потужністю.

У четвер уряд Угорщини оприлюднив законопроєкт про внесення змін до закону щодо запасів імпортної сирої нафти та нафтопродуктів, щоб дозволити визначати так звані резервні АЗС для забезпечення пального критичних споживачів у разі надзвичайної ситуації з постачанням.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.